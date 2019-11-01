الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 7 صواريخ أطلقت من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، اعتراض عدد من الصواريخ بعد إطلاقها من قطاع غزة صوب عدد من المدن والبلدات المحتلة المحاذية للقطاع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه ”متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن رصد إطلاق 7 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية“.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن عددًا من الإسرائيليين أصيبوا بالهلع جراء إطلاق الصواريخ، وتم علاجهم من قبل فرق طبية.

وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق أي صواريخ.

وجاء هذا التصعيد بعد يوم من إطلاق صاروخ من قطاع غزة، مساء أمس، سقط في منطقة مفتوحة في مستوطنة محاذية للقطاع، ورد عليها الجيش الإسرائيلي باستهداف مراصد عسكرية لحركة حماس شرق مدينة غزة.