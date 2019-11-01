الدفاع العراقية“ تعيد قرابة 40 ألف جندي مفصول إلى الخدمة‎

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، إعادة قرابة 40 ألف جندي من المفصولين، إلى الخدمة، في خطوة حكومية لتهدئة الاحتجاجات التي يشهدها العراق. وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ ”مجمل من تمت إعادتهم للخدمة لغاية، اليوم الجمعةن من المفسوخة عقودهم، بلغ 39400“ جندي.

وأشارت إلى أنها ”مستمرة بإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بإعادة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة تباعًا“.

وهؤلاء الجنود هم جزء من 108 آلاف عسكري مفصول تنوي وزارة الدفاع إعادتهم إلى الخدمة تباعًا.

وجرى فصل الجنود من الخدمة عقب تركهم مواقعهم وفرارهم خلال اجتياح تنظيم ”داعش“ لشمال البلاد صيف 2014، قبل أن يتم دحر التنظيم أواخر 2017.

وتأتي خطوة إعادة المفصولين للخدمة بناءً على قرار اتخذته الحكومة الشهر الماضي، في إطار مساعي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، توفير مزيد من فرص العمل للمتعطلين عن العمل تلبية لمطالب احتجاجات شعبية تشهدها البلاد منذ الشهر الماضي.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلًا على الأقل، فضلًا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترضِ المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.