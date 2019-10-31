توتر ومشادات خلال الجلسة الأولى للجنة الدستورية السورية في جنيف

شهدت الجلسة الأولى للجنة الدستورية السورية، اليوم الخميس، في جنيف، توترًا خلال الاستماع لرؤى وأفكار أعضائها الـ150، ما أدى إلى تعليق الجلسة للاستراحة واستكمالها لاحقًا.

وأفادت مصادر بأن الرئيس المشارك عن النظام أحمد الكزبري هو الذي ترأس الجلسة، بعد إلقاء المبعوث الأممي إلى سوريا ”غير بيدرسون“ كلمة في البداية، حدد فيها 5 دقائق لكل متحدث لإلقاء كلمته.

وخلال الجلسة حدثت توترات ومشادات كلامية بين أعضاء اللجنة الدستورية، خاصة بعد طلب إحدى ممثلات منظمات المجتمع المدني الأممية من الحضور الترحم على روح أخيها الذي قُتل على يد قوى الأمن التابعة للنظام، ما أدى إلى تراشق كلامي بين الأطراف المشاركة.

وعلّق الكزبري الجلسة، وانتقل الجميع إلى استراحة الغداء، وبعد ساعة عاد أعضاء اللجنة إلى قاعة الاجتماع، مواصلين إلقاء الكلمات برئاسة الكزبري، على أن يتولّى الرئيس المشارك عن المعارضة هادي البحرة رئاسة الجلسة لاحقًا.

وفي وقت سابق، انطلقت جلسات الاستماع إلى رؤى وأفكار أعضاء اللجنة الدستورية السورية، في ثاني أيام عملها بعد جلسة افتتاحية، يوم الأربعاء.

ومن المنتظر أن يلقي الأعضاء الـ150 كلماتهم قبيل الانتقال، الأسبوع المقبل، إلى اجتماعات الهيئة المصغرة من 45 شخصًا لصياغة الدستور الجديد.