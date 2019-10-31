ضبابية موقف ”حماس“ تبطئ إصدار مرسوم رئاسي بشأن إجراء الانتخابات

تسببت ضبابية موقف حركة حماس حيال إجراء الانتخابات الفلسطينية، بحيرة في الشارع الفلسطيني وارتباكًا سياسيًا لدى القيادة الفلسطينية، التي رأت أن مجرد إعلان الحركة عن جاهزيتها للانتخابات غير كاف لإجرائها على أرض الواقع.

وكانت حركة ”حماس“ قد أعلنت على لسان زعامتها في غزة ممثلة في إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، ويحيى السنوار زعيم الحركة في غزة، أنها جاهزة للانتخابات دون إبداء موافقة واضحة على كافة الإجراءات موضع الخلاف مع السلطة الفلسطينية.

وقال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة ”فتح“: إن إصدار الرئيس محمود عباس للمرسوم الرئاسي بشأن إجراء الانتخابات يتطلب قبل ذلك الاتفاق على كافة التفاصيل والقضايا الإجرائية للانتخابات مع حماس، إضافة إلى إجرائها بالقدس المحتلة“.

وأوضح محيسن في حديث لإذاعة ”صوت فلسطين“، اليوم، أن هنالك معوقات أمام إصدار المرسوم الرئاسي، أبرزها حماس التي لم تعلن موافقتها على عدد من القضايا الإجرائية، من ضمنها الموافقة على إشراف محكمة الانتخابات المركزية على الانتخابات في كافة محافظات الوطن.

وأضاف محيسن أن العقبة الأساسية أمام إصدار المرسوم مرتبطة بنتائج الاتصالات التي تتم على الساحة الدولية مع إسرائيل بشأن إجراء الانتخابات في القدس، مطالبًا بضرورة أن يكون هنالك ضغط دولي على إسرائيل؛ لأنه دون القدس لن تكون هنالك انتخابات.

وأعرب محيسن عن خشيته من أن تتراجع حماس عن مشاركتها في الانتخابات، لا سيما أنها أعلنت عن استعدادها وليس موافقتها، مشيرًا إلى تجارب سابقة مع حركة حماس لا سيما توقيع اتفاق المصالحة 2017، مطالبًا حماس بالوضوح التام والإعلان صراحة موافقتها على المشاركة بالعملية الديمقراطية وليس التوقف عند مبدأ الاستعداد.

في المقابل، قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن حركته تريد تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات الشاملة، ومشاركة القدس في الانتخابات مطلب وطني شامل.

وأضاف: ”“نريد مغادرة مربع الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وحماس ستكون إيجابية ولن تكون معطلة للرؤية الوطنية المتفق عليها“.

وتابع في تصريح أوردته وكالة ”الرأي“: ”جاهزون لإجراء انتخابات شاملة، ونمضي مع بعضنا البعض لإعادة بناء بيتنا الفلسطيني، وسنمضي مع بعضنا البعض لإنجاح العملية الانتخابية، والانتخابات مدخل حقيقي لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، ونريد انتخابات حقيقية تلبي مطالب شعبنا“.

ودعت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، اليوم، إلى عقد لقاء وطني من أجل الاتفاق على آلية إجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر انتخابات رئاسية.

وقال المتحدث باسم حركة ”حماس“، عبداللطيف القانوع، في مؤتمر صحفي، إن حركته مستعدة للقاء ”الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في لقاء وطني بغزة؛ للاتفاق على مجريات العملية الانتخابية“.

وأضاف: “ قبل الانتخابات يجب أن تكون حالة من التوافق للاتفاق على مجريات العملية الانتخابية“.

وجدد القانوع تأكيد حركته على جهوزيتها لخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية، سواء كانت بشكل متزامن أو على التوالي.

وأوضح أن حركته وافقت على دعوة الرئيس الفلسطيني ”عباس“، للتوجه نحو الانتخابات، استجابة لرغبة الفصائل الوطنية ولمواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية.

وأكد على أن تلك التحديات تتطلب إعادة ترتيب البيت الفلسطيني كاملًا عن طريق العملية الانتخابية.

وجرت آخر انتخابات برلمانية فلسطينية، في عام 2006، وفازت فيها حركة حماس، بأغلبية المقاعد، بينما جرت آخر انتخابات رئاسية عام 2005.