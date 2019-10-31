مصادر: تركيا قدمت للعراق مواد لمكافحة الشغب

أهدت الحكومة التركية للحكومة العراقية طائرتين محملتين بمواد لمكافحة الشغب، وفق ما أفاد به مصدران عراقيان.

وحسب موقع قناة ”الحرة“ الأمريكية تضمنت الهدية التركية ملابس عسكرية ضد الشغب وغازًا مسيلًا للدموع وعصي المكافحة.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن ”قوات الأمن العراقية قتلت شخصين الأربعاء بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على رأسيهما في محاولة لمنع المحتجين من دخول المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد“.

وأصيب 175 شخصًا مع تدفق محتجين من مختلف الطوائف والأعراق على وسط العاصمة بغداد للتعبير عن الغضب من النخبة السياسية التي يرون أنها غارقة في الفساد ومسؤولة عن المعاناة الاقتصادية الواسعة النطاق.

وقتل 240 شخصًا وأصيب أكثر من 8 آلاف بجروح، منذ بدء الحراك الشعبي العراقي في الأول من تشرين الأول/ الحالي.

وسار المحتجون على نهج انتفاضة مماثلة في لبنان إذ أجبرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة‭‭‭‭ ‬‬‬‬رئيس الوزراء سعد الحريري على الاستقالة.