3 سيناريوهات أمام لبنان بعد استقالة الحريري

قدّم تقرير لصحيفة ”واشنطن بوست“، ثلاثة سيناريوهات مرتقبة، في إطار تداعيات استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، من هذه الاحتمالات اثنان هما عدم الخضوع لكافة مطالب ما أصبح يسمى ”ثورة أكتوبر“، والثالث بتشكيل ”حكومة ثورة“.

سيناريو الإطالة

الصحيفة الأمريكية، رأت أنّ السيناريو الأول، وهو إطالة عمر ”حكومة تصريف الأعمال“ الحالية، سيسمح باستمرار معادلة الحكم الراهنة، ويمنح الطبقة السياسية القدرة على استثمار وتوظيف مخاوف اللبنانيين من الفراغ السياسي، لاسيما أنّ لبنان شهد بضع حالات مماثلة لهذا السيناريو.

ووضع التقرير ضمن هذا الخيار إمكانية تشكيل حكومة، برئاسة سعد الحريري المستقيل، تكون مطعّمة بشخصيات عامة من الحزبيين، لكنهم ذوو خبرة واختصاص (تكنوقراط).

وقالت الصحيفة إن هذا الحل الذي ينفذه الحريري أو غيره من السياسيين السنة، سيضمن للطبقة السياسية التقليدية أن تستمر في الحكم تحت شعار الوحدة الوطنية، لكن مع بعض الإصلاحات التي لا تطيح بالمنظومة السياسية والنظام.

حكومة بلون واحد

السيناريو الثاني يذهب في تجاه تشكيل ”حكومة من لون واحد ”في ظل تنازع التكتلين الرئيسين 8 و14 آذار، وكذلك الاتفاق العام في الشارع على توصيف كل القيادات بالفساد ”كلّن يعني كُلّن“.

وترى الصحيفة أن السياسيين الذين يرفضون المشاركة في حكومة ائتلاف جديدة (على صعوبة تشكيلها) قد لا يمانعون بدخول ”حكومة اللون الواحد“. مع الآخذ بعين الاعتبار أن حكومة اللون الواحد ستجد نفسها مباشرة في مواجهة معارضات شرسة من الأحزاب والتحالفات الأخرى.

حكومة ثورة

السيناريو الثالث والذي وصفته الصحيفة بـ“حكومة ثورة“ تُلبّي طلبات الشارع التي ارتفع سقفها وصارت تطالب بإسقاط شخص رئيس الجمهورية.

ولاحظت ”واشنطن بوست“ أن لغة الشارع في رفض هيمنة حزب الله على الدولة، أصبحت الآن ترفض أن تكون رئاسة الدولة محسوبة على الجماعة الشيعية، وتنفذ مطالبها التي أعلنها الأمين العام للحزب نصر الله برفض استقالة الحكومة أو الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة.

وبموجب هذا السيناريو الثالث، فإن ”حكومة الثورة“ ستكون انتقالية، تدعو لانتخابات برلمانية تتشكل على إثرها حكومة جديدة، تبدو وكأنها استجابة لمطالب ما يسمى الآن بـ“ثورة أكتوبر“.