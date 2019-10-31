ما حقيقة ترؤس قاسم سليماني اجتماعاً لقيادات أمنية عراقية في بغداد؟

ذكر تقرير لوكالة ”أسوشييتد برس“، أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، حضر اجتماعاً أمنياً سرياً لقادة القوات الأمنية العراقية في العاصمة بغداد لمواجهة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، في حين نفت مصادر عسكرية عراقية لـ“إرم نيوز“ ما ورد بتقرير الوكالة الأمريكية.

ونقلت الوكالة، في تقريرها، عن مسؤولين عراقييّن كبيريْن، قالت إنهما حضرا الاجتماع قولهما، إن سليماني شدد خلال الاجتماع على ضرورة اتباع استراتيجية طهران في قمع التظاهرات.

ونقلت الوكالة عن المسؤوليْن أن سليماني وصل إلى بغداد، ليل أمس الأربعاء، واستقل طائرة هليكوبتر لحضور اجتماع يضم كبار المسؤولين الأمنيين العراقيين في المنطقة الخضراء ببغداد، حيث اندهش أعضاء الاجتماع من حضور سليماني المفاجئ.

وقال قاسم سليماني، في الجلسة السرية مع قوات الأمن العراقية: ”نحن في إيران نعرف كيفية التعامل مع المتظاهرين. لقد حدث هذا في إيران وسيطرنا عليه“، فيما شدد على المسؤولين بمواجهة التظاهرات بعنف وقمع لإخمادها في أسرع وقت.

ورأت وكالة ”أسوشييتد برس“ أن زيارة سليماني المفاجئة وغير المنسقة إلى العراق تُظهر قلق النظام الإيراني من الاحتجاجات المناهضة للحكومة خاصة مع تصاعد مطالب المتظاهرين العراقيين بوقف التدخلات الإيرانية في سياسة بلدهم.

وأضافت الوكالة: ”في اليوم الذي تلا زيارة سليماني، توسّعت حملة القمع ضد المتظاهرين في العراق، حيث استهدف القناصة المجهولون المتظاهرين. وكانت الحملة على المحتجين العراقيين شديدة لدرجة أنه في أقل من أسبوع، قُتل 150 محتجًا عراقيًا“.

وأشارت إلى أنه في جولة الاحتجاجات الجديدة في العراق، ”وقف رجال يرتدون ملابس مدنية وأقنعة سوداء أمام الجنود العراقيين في مواجهة المتظاهرين، وقاموا بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وقال السكان إنهم لا يعرفون من هم، مع توقع البعض أنهم إيرانيون“.

وكانت تقارير إخبارية عراقية تحدثت عن وصول قائد ”فيلق القدس“ التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، إلى العراق بعد تصاعد حدة احتجاجات وتظاهرات المواطنين ضد الحكومة، وفق ما أفاد موقع ”بغداد بوست“.

وأشار تقرير إخباري لصحيفة ”كيهان.لندن“ المعارضة في وقت سابق إلى ”تدخل عناصر من ميليشيا الحشد الشعبي المدعومة من إيران بإشراف قاسم سليماني، متنكرين بزي قوات مدنية، حيث واجهت عناصر الحشد المتظاهرين بعنف وأطلقت النيران بشكل عشوائي والغاز المسيل للدموع لتفريقهم ما أدى إلى سقوط وجرح عدد من المتظاهرين“.

وكانت تقارير أمنية أكدت تورط قاسم سليماني في انتهاك سيادة العراق على المستويين السياسي والعسكري، وذلك عبر تدخله شبه المباشر في الانتخابات التشريعية فضلًا عن إشرافه على جماعات وميليشيات عسكرية متطرفة أبرزها الحشد الشعبي.

في المقابل، قالت مصادر في قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الخميس، لـ ”إرم نيوز“، إن ”التقارير الإعلامية، التي تحدثت عن ترؤس قاسم سليماني اجتماعاً لقيادات عسكرية وأمنية عراقية في بغداد، غير دقيقة، ولا صحة لها“.

وأضافت المصادر: ”لا يمكن بأي شكل من الأشكال حضور سليماني لأي اجتماع أمني عسكري عراقي، وهذا لم يحصل طيلة الفترة الماضية، حتى إبان المعارك مع تنظيم داعش، عندما كان يقدم الاستشارة إلى الحكومة العراقية، بطلب منها“.