8 قتلى في تفجير سيارة مفخخة في ”عفرين“ السورية

قتل 8 مدنيين، اليوم الخميس، جراء تفجير وقع بسيارة مفخخة في مدينة عفرين السورية المتاخمة للحدود التركية.

وأفاد شهود عيان بأن التفجير وقع صباح الخميس بشاحنة صغيرة مفخخة كانت متروكة في سوق الخضار في عفرين.

وأسفر التفجير وفق المعطيات الأولية عن مقتل 8 مدنيين، وإصابة 14 بعضهم بحالة حرجة، جرى نقلهم إلى المستشفيات.

ويوجد بين الجرحى طفلان، أصيبا جراء التفجير الذي أدى إلى اندلاع حرائق في السوق.

وانتزع الجيش التركي بمساعدة حلفائه من مقاتلي المعارضة السورية مدينة عفرين التي تقطنها أغلبية كردية من وحدات حماية الشعب الكردية السورية في هجوم كبير في مارس 2018.

وأقامت القوات التركية منذ ذلك الحين منطقة عازلة داخل شمال سوريا تمتد على أغلب الشريط الحدودي.

وكثيرا ما تستهدف هجمات مماثلة بسيارات ملغومة مناطق مدنية مزدحمة في البلدات التي تقطنها أغلبية عربية قرب الحدود مع تركيا والواقعة تحت سيطرة قوات مدعومة من تركيا.

ويلقي سكان ومعارضون في شمال غرب البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة اللوم في هذه الهجمات على وحدات حماية الشعب الكردية.

وتقول القوات التي يقودها أكراد إنها تشن حرب عصابات على القوات التركية لكنها تنفى استهداف مدنيين.

وشنت القوات التركية هجوما داخل سوريا هذا الشهر بهدف إقامة منطقة آمنة في منطقة الحدود شرقي نهر الفرات التي تقطنها أغلبية عربية وتسيطر عليها قوات يقودها أكراد. وأخرجت القوات الكردية من أجزاء من الشريط الحدودي.