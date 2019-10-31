ارتفاع ضحايا احتجاجات العراق إلى 100 قتيل‎

قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الأربعاء، إن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة ارتفع إلى 100 شخص، خلال ستة أيام.

وأضافت مفوضية حقوق الإنسان (رسمية تابعة للبرلمان) في بيان، أن 5 آلاف و500 آخرين أصيبوا بجروح، من المتظاهرين وأفراد الأمن، مند انطلاق الموجة الثانية من الاحتجاجات.

وانطلقت موجة الاحتجاجات الثانية، الجمعة، في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.

وموجة الاحتجاجات الجديدة، هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.