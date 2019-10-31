إسرائيل تعتقل النائبة الفلسطينية خالدة جرار في رام الله

اعتقلت إسرائيل، اليوم الخميس، النائب الفلسطينية خالدة جرار، عضو قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بعد مداهمة منزلها في رام الله.

وحسب وكالة ”معًا“ الفلسطينية، شنَّت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات في صفوف قيادات الجبهة الشعبية بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات من جيش الاحتلال داهمت منزل جرار بمنطقة ”الإرسال“، ومنزل الكاتب والأسير المحرر علي جرادات في مدينة ”البيرة“ واعتقلتهما واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

واختطفت قوات خاصة إسرائيلية، الليلة الماضية، فتى من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، إذ أفادت مصادر محلية لوكالة ”وفا“ الرسمية، بأن قوة خاصة إسرائيلية مِن ”المستعربين“ تساندها قوات عسكرية، داهمت بلدة العيسوية واختطفت الفتى محمد خالد كليب (16 عامًا)، أثناء وجوده قرب حي ”آل عليان“ في البلدة.

كما داهمت قوات الاحتلال منزلي الأسيرين سامر العربيد ووليد حناتشة في رام الله.