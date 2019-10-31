قوات سوريا الديمقراطية ترفض دعوة الجيش للانخراط في صفوفه

المصدر: ا ف ب

رفضت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، دعوة دمشق لمقاتليها للانخراط في صفوف الجيش السوري.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان نقلته سانا إن ”القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وبعد بسط سيطرتها على مناطق واسعة من الجزيرة السورية، تدعو عناصر المجموعات المسماة قسد (قوات سوريا الديمقراطية) إلى الانخراط في وحدات الجيش للتصدي للعدوان التركي الذي يهدد الأراضي السورية“.

وأضافت الوزارة: ”إننا في سوريا نواجه عدوًا واحدًا، ويجب أن نبذل مع أبناء سوريا الموحدة من عرب وأكراد دماءنا لاسترداد كل شبر من أراضي سوريا“.

وردت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية في بيان، قائلة إن ”وحدة الصفوف يجب أن تنطلق من تسوية سياسية تعترف وتحافظ على خصوصية قسد وهيكليتها، وإيجاد آلية سليمة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية السورية“.

وكتب قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي لاحقاً في تغريدةٍ إنه كان الأجدى ”بالوزارة تقديم حل على ضوء ما اقترحناه وهو المحافظة على خصوصية قسد في مناطق تواجدها لتكون جزءًا من المنظومة الدفاعية السورية“.

وجاءت دعوة وزارة الدفاع السورية بعد أن انتشر الجيش السوري في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في نقاط حدودية عدة على الحدود مع تركيا في إطار اتفاق بين النظام والأكراد.

كما جاءت غداة إعلان روسيا اكتمال انسحاب القوات الكردية من المنطقة، تنفيذاً لاتفاق توصلت إليه موسكو وأنقرة في 22 تشرين الأول/ أكتوبر، ونص على انسحاب المقاتلين الأكراد بعمق 30 كيلومتراً خلال مهلة 150 ساعة، انتهت الثلاثاء الماضي.