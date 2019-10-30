مقتل جندي عراقي إثر سقوط صاروخ بالمنطقة الخضراء وسط بغداد

أفادت مصادر محلية بسقوط صاروخ كاتيوشا، مساء الأربعاء، قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد القوات الأمنية العراقية وجرح آخرين.

وقال الجيش العراقي في بيان مقتضبك ”إن صاروخًا سقط داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد قوات الأمن العراقية“، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأكدت مصادر أمنية عراقية لـ“إرم نيوز“ أن ”الصاروخ استهدف السفارة الأمريكية في بغداد، حيث وقع بالقرب منها، عند سيطرة (بابيلون) التي تؤمّنها، وتسبب بمقتل عنصر من اللواء 56 الرئاسي“.

وبينت المصادر أنه ”بعد عملية القصف أطلقت داخل المنطقة الخضراء صفارات الإنذار، واتخذت القوات الأمنية إجراءات مشددة داخل المنطقة، وفي محيطها، فيما حلّق عدد من الطائرات لمراقبة الوضع“.