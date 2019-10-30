استئناف الدراسة في مدارس وجامعات لبنان غدًا

أعلن وزير التربية اللبناني أكرم شهيب، اليوم الأربعاء، استئناف العملية التعليمية في جميع المدارس والجامعات يوم الخميس.

وقال شهيب، في بيان، إنه ”بعد قرار الجيش إعادة فتح الطرق بمختلف المناطق، وبعد التداول مع المعنيين بمختلف القطاعات، وعلى إثر اجتماع بالوزارة اليوم مع روابط أساتذة التعليم الرسمي، ندعو جميع المدارس والجامعات إلى استئناف الدراسة ابتداء من يوم الخميس في لبنان”.

ويأتي قرار شهيب بالتزامن مع فتح الطرقات الأساسية المغلقة منذ اليوم الثاني للاحتجاجات التي بدأت 17 من الشهر الجاري.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت جمعية المصارف استئناف العمل المصرفي في لبنان، الخميس.

‬ومنذ اليوم الثاني للاحتجاجات المتواصلة في لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أغلقت أبواب المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان، ولا سيما المؤسسات المصرفية والتعليمية، حيث يقطع المحتجون الطرقات الرئيسية؛ لتنفيذ مطالبهم‪.‬