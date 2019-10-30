عون: ستكون للبنان حكومة نظيفة والحراك فتح باب ”الإصلاح الكبير“

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إنه ستكون للبنان ”حكومة نظيفة“، معتبرًا أن ”الحراك“ فتح الباب أمام ”الإصلاح الكبير“.

جاء ذلك، في تعليق مقتضب أرفقته الرئاسة اللبنانية بصورة للرئيس اللبناني، خلال لقائه وفدًا من الرابطة المارونية، وفق إعلام محلي.

وأضاف عون: ”إذا برزت عوائق أمامنا، فالشعب سيعود من جديد إلى الساحات“، دون تفاصيل أخرى.

والثلاثاء، قدّم رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، استقالته لـ“عون“، بعد الوصول إلى ”طريق مسدود“ في تسوية الأوضاع داخل البلاد، على خلفية مظاهرات واسعة تعم لبنان منذ نحو أسبوعين، تنديدًا بالسياسات الاقتصادية والفساد المستشري في البلاد.

وقال الحريري: إن القرار تم اتخاذه استجابة لمطالب المحتجين الذين تظاهروا في العاصمة بيروت ومناطق متفرقة من البلاد، مطالبين باستقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة.