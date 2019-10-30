رسالة والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة بعد مقتل البغدادي (فيديو)

أعرب والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي أعدمه تنظيم ”داعش“ حرقًا بداية 2015، عن سعادته بمقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، متمنيًا لو استطاع أخذ الثأر بنفسه.

وقال صافي الكساسبة خلال لقاء مع“إرم نيوز“، إن“العائلة تلقت خبر مقتل البغدادي عن طريق وسائل الإعلام“، فشعرت بأخذ الثأر من قتلة ابنه الراحل.

وعن ردة فعله عندما تلقى خبر مقتل البغدادي، تابع:“تلقينا الخبر بمزيج من العواطف، وشعرنا بشيء من أخذ الثأر والانتقام من قتلة معاذ“، مضيفًا أنه ”كان يحلم منذ مقتل ابنه أن يأخذ ثأره بيده، لكنه لم يستطع فعل ذلك“.

ولفت إلى أن“مقتل البغدادي بتفجير نفسه أشفى شيئًا من غليله كونه قُتل بطريقة مشابهة لمقتل ابنه“، منوهًا إلى أن ”الذين قتلوا ابنه كثر، والبغدادي لم يكن إلا من أعطى الأوامر فقط“.

ووجه الكساسبة رسالة إلى نجله الراحل قائلًا:“أبشر يا معاذ، والله لن يذهب دمك هدرًا، ما دام فينا نفس، وسنلاحق كل من له يد بقتل معاذ، معاذ قتل مرفوع الرأس على الرغم من وجوده في غابة الدواعش، إذ خرج مكشوف الوجه وهم يغطون وجوههم“.

وكان تنظيم ”داعش“ أعدم الطيار الكساسبة حرقًا العام 2015، بعد أن أسره إثر سقوط طائرته الحربية من نوع إف-16 أثناء قيامها بمهمة عسكرية على مواقع التنظيم في محافظة الرقة شمال سوريا.

وقبل أيام أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي، بعملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، مشيرًا إلى أن البغدادي انتحر بتفجير عندما كان يحاول الفرار من العسكريين الأمريكيين عبر نفق تحت مخبأه.