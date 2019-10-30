ممثلة الأمم المتحدة في العراق تلتقي المحتجين في ساحة التحرير (صور)

زارت الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس- بلاسخارت، يوم الأربعاء، ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، حيث تشهد التظاهرات والاعتصامات الشعبية، منذ ستة أيام.

وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة في العراق، إنه ”في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز الحوار بين المحتجين والحكومة، زارت الممثلةُ الخاصةُ للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت ساحة التحرير للتحاور مع الناس هناك“.

وأضاف البيان ”بينما جرى تبادل الآراء ومناقشة السبل الممكنة لمعالجة المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين، أكدت الممثلة الخاصة، مجددًا، أن الحكومة ليس بوسعها أن تعالج بشكل كلي تركة الماضي والتحديات الراهنة خلال عامٍ واحدٍ فقط من عمرها“.

ودعت بلاسخارت وفق البيان إلى ”إجراء حوارٍ وطني لتحديد استجابات فورية وفعالة للخروج من حلقة العنف المفرغة، وتحقيق الوحدة في وجه مخاطر الانقسام والتقاعس، بالوقوف صفًا واحدًا، يمكن للعراقيين التوصل إلى أرضية مشتركة لتشكيل مستقبل أفضل للجميع“.

ومنذ بداية الحراك الشعبي في 1 تشرين الأول/أكتوبر في العراق احتجاجًا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، قتل 240 شخصًا وأصيب أكثر من ثمانية آلاف بجروح، عدد كبير منهم بالرصاص الحي، فيما صعدت مطالب المتظاهرين بعد القتل والقمع إلى إقالة الحكومة ومحاسبة ومحاكمة قتلة المتظاهرين.