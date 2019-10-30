بغداد ترد على طهران: مَنفذ مهران الحدودي مفتوح ويعمل بكل طاقته

نفت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن إغلاق منفذ زرباطية – مهران الحدودي مع إيران.

وقال مدير علاقات وإعلام الهيئة علاء الدين القيسي في بيان صحافي، إن ”المنافذ الحدودية تؤكد أن منفذ زرباطية – مهران الحدودي مفتوح ويعمل بكل طاقته الاستيعابية وحركة المسافرين والتجارة طبيعية“.

وأكد القيسي أن ”هيئة المنافذ الحدودية في العراق مستمرة بعملها الإشرافي والرقابي في الدوائر العاملة داخل المنفذ دون أي عائق“.

وأعلنت السلطات الإيرانية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن إغلاق منفذ مهران الحدودي الذي يربط محافظة إيلام مع مدينة الكوت العراقية، والذي يعد من أهم المعابر الحدودية التي يتدفق منها زوار البلدين إضافة إلى البضائع.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية عن مسؤول محلي قوله إن الإغلاق يشمل منع المسافرين، وكذلك الشاحنات والحافلات من العبور بسبب الاحتجاجات في العراق.

كما قال إن ”الشاحنات وسيارات العبور غير مسموح لها بدخول العراق حتى يتحسن الوضع، لكنه لا يوجد حظر على تحويل البضائع للعراق في الحدود.

وأمس الثلاثاء، دعت إيران رعاياها إلى تأجيل برامج سفرهم إلى العراق، حتى إشعار آخر، وذلك بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات الأخيرة التي يشهدها عدد من المحافظات العراقية.