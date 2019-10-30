محتجون يهاجمون منزل أمين عام مجلس الوزراء‎ في العراق

هاجم محتجون عراقيون منزل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ومنازل لأعضاء في البرلمان بمحافظة ذي قار؛ ما أوقع إصابات جراء محاولة الأمن إبعادهم، وفق ما ذكره مصدر أمني اليوم الأربعاء.

وقال المصدر في شرطة ذي قار، إن محتجين أضرموا النيران في منزل النائب عن ”تحالف الفتح“ ناصر تركي، ومنزل آخر تابع لرئيس ”سرايا السلام“ التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في ذي قار.

وأوضح المصدر أن محتجين حاولوا اقتحام منزل الأمين العام لمجلس الوزراء في مدينة الشطرة، مشيرًا إلى أن قوات الأمن أطلقت الرصاص لإبعاد المحتجين؛ ما أوقع 8 إصابات، لم يُحدِّد طبيعتها.

وفي محافظة ديالى شرقي البلاد، فرضت قوات الأمن حظرًا شاملًا للتجوال بدأ صباح اليوم الأربعاء.

وقال نقيب الشرطة حبيب الشمري، إن اللجنة الأمنية العليا قررت فرض حظر شامل للتجوال الأربعاء في عموم محافظة ديالى.

وأوضح الشمري أن فرض حظر التجوال تزامن مع هجوم بقذائف صاروخية تعرَّض لها سجن يضم معتقلين من تنظيم ”داعش“ وسط المحافظة.

وتخللت الاحتجاجات منذ الجمعة الماضي أعمال عنف واسعة خلّفت نحو 80 قتيلًا على الأقل وإصابة آلاف آخرين بجروح.

وموجة الاحتجاجات الجديدة هي الثانية من نوعها خلال تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًّا وثمانية من أفراد الأمن.