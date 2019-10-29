أسرار وطقوس و“خديعة“.. مشاهد من داخل سجن لمعتقلي ”داعش“ في سوريا

يتشابه المشهد في كل زنازين سجن الحسكة شمال شرق سوريا، حيث عشرات الرجال الذين يرتدون زيًا برتقاليًا يذكر بمعتقلي ”غوانتانامو“، ممددون أو جالسون أرضًا، يستقبلون زوارًا نادرين بنظرات تائهة.

ويقبع العشرات في زنزانة واحدة، وفي أخرى يفوق عددهم المئة سجين، داخل السجن الذي يضم 5 آلاف عنصر من تنظيم ”داعش“ اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية خلال المعارك العنيفة، التي خاضتها ضدهم في مناطق مختلفة من سوريا بدعم من تحالف دولي بقيادة واشنطن.

مشاهد من داخل سجن لمعتقلي تنظيم داعش في سوريا.. أسرار محاولة هروب بـ"خديعة" وحلم العودة إلى الديار#إرم_نيوز pic.twitter.com/R0XQZxL5gq — إرم نيوز (@EremNews) October 29, 2019

وفي الطابق السفلي من السجن، يوجد مستشفى يضم أكثر من 300 مريض ومصاب يعانون من نقص في المياه والأدوية، بحسب ما يقول القيّمون على السجن، الذين يفترشون الأرض، حيث يمكن رؤية أحدهم وقد بُترت رجله، وآخر يتنقل على كرسي متحرك، وثالث يمشي على عكازين، بينما كثيرون ضمدت رؤوسهم أو أقدامهم أو أيديهم، وتظهر عظامهم ناتئة من شدّة الهزل.

وفي الطابق العلوي، رواق طويل تقطعه بوابات حديدية، وتصطف على جانبيه زنازين تكاد لا تفرق الواحدة عن الأخرى، مغلقة بباب فيه طاقة صغيرة يفتحها الحراس، الذين يضعون أقنعة تخفي وجوههم للردّ على نداءات المساجين.

وفي الداخل، أجساد ضامرة، شاب يضع حفاضًا لا يقوى على الوقوف يمسكه سجينان بيديه، لكن سرعان ما ينهار من شدّة الإعياء، ويقول آخرون في الزنزانة إن كثيرين في المكان يعانون من الإسهال، داخل جدران السجن، التي طليت بلون أخضر باهت.

ويجاوب المعتقلون عن الأسئلة الصحفية بعيدًا عن ”العنجهية“، التي اتسمت بها مسيرتهم من العام 2014 وصولاً إلى شهر آذار/مارس من العام 2019، تاريخ آخر معركة أسقطت ”خلافتهم“، عندما كانوا يرعبون ملايين الأشخاص في المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في سوريا والعراق.

ويقول البعض إنهم نادمون على التحاقهم بالتنظيم المتطرف، بينما آخرون يريدون الخروج من المكان بأي ثمن، ”لا يهم إلى محكمة، أو إلى الإعدام“، كما يقول أحدهم.

وتتوزع هنا وهناك أسرّة قليلة، لكن غالبية المساجين ينامون على الأرض، وإلى جانبهم صناديق أدوية صغيرة عليها شعار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بينما يكسر صمت المكان سجين لفّ رأسه بضمادة وهو يرفع الأذان، وأصغى المعتقلون القابعون أرضًا، بعضهم تحت أغطية رمادية، لصوت الصلاة بصمت، محدّقين بالجدران التي تشقق طلاء بعضها.

وتريد قوات سوريا الديمقراطية، أن يعود هؤلاء المعتقلون المنتمون إلى جنسيات مختلفة إلى دولهم، لكن دولهم لا تريدهم، فيما تحدث القائمون على السجن عن أسرار و“خديعة“ قام بها بعض السجناء للهروب من الحبس.

ويعتبر المسؤولون في قوات سوريا الديمقراطية، أن المعتقلين قد يكونون خطيرين حتى داخل السجن، حيث يجلس حراس في بعض الغرف خلف شاشات ضخمة تنقل صورًا من الزنازين المتشابهة المكتظة.

وفي الخارج، عناصر الخلايا النائمة التابعة للتنظيم المتطرف لم ينسوا رفاقهم، بحسب أحد مسؤولي السجن، حيث ”يقتربون أحيانًا من السجن، ويطلقون النار في الهواء ليقولوا لهم إنهم لم ينسوهم“.