أول تعليق للحريري بعد تقديم استقالته (فيديو)

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في أول تعليق له بعد تقديم استقالته ردًا على سؤال عما إذا كان مرتاحًا بعد خطاب استقالته، إنه يشعر بالارتياح بأنه قدم شيئًا للشعب اللبناني.

وأضاف الحريري خلال تصريح لقناة تلفزيونية محلية:“إن شاء الله نخرج من هذا المأزق، ومرتاح أنني قدمت شيئًا للشعب اللبناني“.

وقدم الحريري استقالة حكومته، اليوم الثلاثاء، للرئيس اللبناني ميشال عون، استجابة لاحتجاجات في المدن اللبنانية مستمرّة منذ أسبوعين.

أول تصريح من سعد الحريري بعد إعلان استقالته: "إن شاء الله نخرج من هذا المأزق"#إرم_نيوز #استقاله_الحريري #لبنان_ينتصر pic.twitter.com/zONS7N9Dao — إرم نيوز (@EremNews) October 29, 2019

وأضاف الحريري خلال كلمة عبر التلفزيون:“اليوم لا أخفيكم أنني وصلت إلى طريق مسدود، وصار لازم نعمل صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة، أنا طالع على قصر بعبدا لتقديم استقالة الحكومة لفخامة الرئيس العماد ميشال عون وللشعب اللبناني بكل المناطق تجاوبًا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا على الساحات ليطالبوا بالتغيير والتزامًا بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية“.

ودعا الحريري اللبنانيين إلى أن“يقدموا مصلحة لبنان، وسلامة لبنان، وحماية السِّلم الأهلي، ومنع التدهور الاقتصادي على أي شيء آخر“.