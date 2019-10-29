البرلمان العراقي يدعو رئيس الحكومة لحضور جلسته ”فورًا“

صوت مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، على دعوة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للحضور إلى جلسته ”حالًا“؛ لمناقشة أزمة الاحتجاجات في البلاد.

وقرر البرلمان إبقاء الجلسة مفتوحة لحين حضور عبدالمهدي.

وأمر رئيس المجلس محمد الحلبوسي الأمانة العامة للمجلس بالاتصال مع رئيس الوزراء لحضور الجلسة ”حالًا“.

كما صوت البرلمان على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد، بعد وصول ملفه من القضاء.

ويشهد العراق موجة احتجاجات جديدة منذ يوم الجمعة، وهو ما أوقع 80 قتيلًا على الأقل وآلاف الجرحى.

وموجة الاحتجاجات الجديدة هي الثانية من نوعها خلال تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.