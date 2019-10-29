ردود فعل اللبنانيّين بعد إعلان استقالة الحريري

عمّت الاحتفالات ساحات الاحتجاج في لبنان فرحًا بخطوة إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري توجهه إلى قصر الرئاسة في بعبدا لتقديم استقالته بين يدي الرئيس ميشال عون.

وتوالت تصريحات القادة السياسيّين في لبنان فور خطاب الحريري الذي أعلن فيه عزمه الاستقالة، بعد ما قال إنه وصل إلى طريق مسدود، مستعيدًا كلمة والده الراحل رفيق الحريري: ”لا أحد أكبر من بلده“.

واعتبر نشطاء في الاحتجاجات استقالة الحريري ”بداية الطريق“، وقال حساب ”الثورة اللبنانية“ النشط على تويتر“ : ”لن نحتفل قبل إسقاط كل هذا النظام الفاسد المهترئ، الخطوة الثانية فتح الطرقات والإبقاء على الاعتصامات في كل الساحات، إلى حين تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، وإقرار قانون انتخابي جديد وحل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة ورئيس جديد“.

ويرى المحتجّون في استقالة الحريري نصرًا -ولو صغيرًا- بعد أسبوعين من الاعتصام في الساحات لإسقاط السلطات السياسية في لبنان، لكن قرار رئيس الوزراء ترك منصِبه يضع النخبة الحاكمة في مأزق حقيقي، ويزيد من تعقد مشهد معقد في نشأته وتركيبته.

وباستقالته يسجل الحريري موقفًا سياسيًا أمام حلفائه وخصومه في التركيبة السياسية، ويقطع خطوة إلى الأمام فيما يبدو أنها ستكون لصالحه، على الأقل في نبض جزء من الشارع اللبناني، رحب بالاستقالة وعدّها في الاتجاه الصحيح.

الساسة اللبنانيون سارعوا إلى الترحيب بالاستقالة، وكأن أيديهم كانت على زناد التعليق على الخطوة المتوقعة في الأوساط اللبنانية، وبين متابعي المشهد المتأزم.

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي سبق وأعلن استقالة وزرائه المشاركين في الحكومة رأى في استقالة الحريري تجاوبًا مع المطلب الشعبي، مستعجلًا الخطوة الثانية.

ودعا جعجع في تصريح إعلامي إلى ”الذهاب نحو الخطوة الثانية والأساسية والفعلية المطلوبة للخروج من أزمتنا الحالية ألا وهي تشكيل حكومة جديدة من أخصائيين مشهود لهم بنظافة كفهم واستقامتهم ونجاحهم، والأهم أخصائيين مستقلين تمامًا عن القوى السياسية”.

وجدّد الزعيم الدرزي؛ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط دعوته إلى الحوار، واعتبر في تغريدة على حسابه بموقع ”تويتر“ استقالة الحريري ”لحظة مصيرية“.

وأعلن حزب حركة التغيير أن استقالة الحريري من منصبه أنقذت لبنان من ”الانزلاق الخطير“، و“سحبت البساط من تحت حزب الله الذي تلطّى بالحكومة ليعيث فسادًا“.

وحده حزب الله والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس عون التزم الصمت حتى الآن حول استقالة الحريري، فيما أفادت وكالة الأنباء الرسمية عن قرب بيان رئاسي حول هذه الاستقالة.

ومن المرجّح أن لا يكتفي منظمو الاحتجاجات الجارية منذ أسبوعين بخطوة استقالة الحريري، التي سيكون قبولها من عون بداية فصل جديد في مستقبل لبنان واللبنانيّين.