السودان.. لجنة ثلاثية لتصفية حزب البشير

اتفق مجلس السيادة الانتقالي، ومجلس الوزراء، وقوى الحرية والتغيير، على تشكيل لجنة لتصفية حزب الرئيس المعزول عمر البشير.

جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي، اليوم الإثنين، هو الأول من نوعه منذ تشكيل الحكومة الانتقالية، شدد على أهمية التنسيق المشترك من أجل إنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة.

وشكل الاجتماع، بحسب المتحدث باسم الحكومة الانتقالية، فيصل صالح، لجنة لدراسة تنفيذ البند الخاص بتصفية حزب الرئيس المخلوع عمر البشير (المؤتمر الوطني)، الوارد في الوثيقة الدستورية.

ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء، عن فيصل، قوله إن الاجتماع ”يعد الأول من نوعه“.

وأضاف أن المجتمعين أقروا بضرورة ”توفر الثقة بين الأطراف الثلاثة؛ لإنجاح أي مشروع مشترك بينهم“.

وأشار إلى أنه جرى التوصل إلى تشكيل لجنة تنسيق ثلاثية تضم 4 أعضاء من كل مكون، (مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى التغيير)، تكون مسؤولة عن مناقشة كافة الملفات وتكوين لجان مشتركة فيها.

كما بحث الاجتماع أيضًا ملف السلام، وأعلن الوزير عن تشكيل لجنة من المكونات الثلاثة لتعمل على ملف السلام، وإعداد رأي مشترك حول مختلف القضايا بهذا الشأن.

وذكر فيصل، أن اللجنة تضم أعضاء من المجلس السيادي كالفريق ركن ياسر العطا، والفريق الركن شمس الدين كباشي، ومحمد الحسن التعايشي، وعائشة موسى.

وضمت اللجنة من مجلس الوزراء، وزير رئاسة مجلس الوزراء، عمر مانيس، ووزيرة التعليم العالي، انتصار صغيرون، ووزير الحكم الاتحادي، يوسف الضي، ووزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، كممثلين لمجلس الوزراء.

وتضم اللجنة أيضًا من جانب قوى الحرية والتغيير، أيمن خالد، وطه يوسف، وأحمد ربيع، وأمينة محمود.