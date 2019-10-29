أنصار حزب الله وحركة أمل يهاجمون المتظاهرين في بيروت (فيديو)

أنصار حزب الله وحركة أمل يهاجمون المتظاهرين في بيروت (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

هاجم أنصار جماعة حزب الله اللبنانية وحركة أمل محتجين عند أحد الحواجز على طريق رئيسي في بيروت، اليوم الثلاثاء، وهدموا خيامهم مما دفع القوى الأمنية للتدخل.

وكان الأنصار يرددون هتافات مؤيدة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري رئيس حركة أمل.

وبدأ الأمر عندما شق أنصار حزب الله وحركة أمل طريقهم داخل مخيم الاحتجاج على جسر الرينغ بوسط بيروت وحاولوا جعل المحتجين يفتحون الطريق.

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