أنصار حزب الله وحركة أمل يهاجمون المتظاهرين في بيروت (فيديو)

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هاجم أنصار جماعة حزب الله اللبنانية وحركة أمل محتجين عند أحد الحواجز على طريق رئيسي في بيروت، اليوم الثلاثاء، وهدموا خيامهم مما دفع القوى الأمنية للتدخل. وكان الأنصار يرددون هتافات مؤيدة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري رئيس حركة أمل. وبدأ الأمر عندما شق أنصار حزب الله وحركة أمل…