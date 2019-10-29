8 ملايين دولار للفنادق والوجبات ورحلات الطيران لعقد أول اجتماع للجنة الدستورية السورية

تستعد اللجنة الدستورية السورية لعقد أول اجتماعاتها، غدًا الأربعاء، في جنيف وسط ترقب لطبيعة الأجواء التي ستسود هذا اللقاء الذي سيجمع المعارضة السورية والنظام، في خطوة وصفها مراقبون بـ“الإنجاز التاريخي“ بعد تعثر المسار السياسي لفترة طويلة.

ويولي المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أهمية لهذه اللجنة، إذ أكد في نص الدعوة الموجهة إلى الأطراف المشاركة في الاجتماعات أن ”انعقاد اللجنة الدستورية يعد مؤشرًا مهمًّا وبارقة أمل، ويمكن أن يكون عملها بمثابة مساهمة كبيرة في التسوية السياسية في سوريا، وتنفيذ القرار 2254“.

وأعرب بيدرسون عن اعتقاده أن ”القتال الدائر في سوريا دليل آخر على أهمية الشروع في عملية سياسية جادة، يمكن أن تساعد في حل المشكلات في البلاد، بما في ذلك شمال شرقي سوريا، وأيضاً إدلب”.

ووسط هذه الحماسة الأممية، ظهرت تقارير بشأن الكلفة الباهظة لاجتماع اللجنة الدستورية، فقد ذكر مصدر أممي مطلع، أن الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية، سيكلف الأمم المتحدة ثمانية ملايين دولار.

وأشار المصدر إلى أن المبلغ، سيشمل رحلات الطيران والإقامة في الفنادق والوجبات لـ150 شخصًا، يشكلون اللجنة الدستورية الذين جرى اختيارهم بالتساوي بين الحكومة السورية والمعارضة والأمم المتحدة.

ووفقًا لتقارير متطابقة، فإن كلفة الإقامة في غرفة واحدة في أحد فنادق مدينة جنيف السويسرية تصل إلى أكثر من 600 دولار لمدة ثلاث ليال، إضافة إلى رحلات الطيران المتفاوتة الأسعار.

وخصصت موسكو طائرتين لنقل 78 من أعضاء اللجنة، بينهم 50 عضوًا يمثلون وفد الحكومة السورية، إضافة إلى 29 يمثلون المجتمع المدني ووفد الأمم المتحدة، إلى جانب وفد إعلامي، من مطار دمشق الدولي إلى مطار جنيف مباشرة، علمًا أنه لا توجد رحلات طيران مباشرة من مطار دمشق إلى الدول الأوروبية.

وسيتم توفير وجبات طعام للمندوبين، تشمل الغداء في مقر الأمم المتحدة في اليوم الافتتاحي لاجتماع اللجنة، غدًا الأربعاء، فضلًا عن عشاء عمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون في أحد فنادق جنيف من درجة خمسة نجوم.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعلن في الـ 23 من أيلول/ سبتمبر الماضي، عن اكتمال تشكيل اللجنة الدستورية، ضمن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب المستمرة في سوريا منذ عام 2011.

وبعد الكثير من المحاولات التي أخفقت في تقريب وجهات النظر بين دمشق والمعارضة، لا يعول الكثير من السوريين على تحقيق اللجنة الدستورية لأي نتائج قد تفضي إلى حل سياسي وشيك.

واعتبر المحامي أنور البني في عريضة وقع عليها أكثر من 800 سوري أن اللجنة الدستورية تخالف وتنتهك حق ومطالب الشعب السوري، مطالبًا بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي صدر العام 2015، ويقضي بإنشاء هيئة حكم انتقالي خلال ستة أشهر كما نص القرار، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف كل الأعمال القتالية، وبعد ذلك يتم صياغة دستور سوري.

وظهرت مسألة اللجنة الدستورية بعد فشل مسار التفاوض في جنيف، على يد المبعوث الأممي السابق، ستيفان دي ميستورا، حيث أخفقت مساعيه في إحداث أي خرق في مناقشة ”السلال الأربع“ (حكم انتقالي، الدستور، الانتخابات، ومكافحة الإرهاب) وفق القرار الأممي المذكور.

ومع انعقاد مؤتمر الحوار السوري في سوتشي عام 2018 أُقر تشكيل اللجنة الدستورية بتوافق الدول الضامنة لمسار آستانة (روسيا، إيران، وتركيا)، وبقبول من مجموعة الدول الغربية مع الدول العربية، المسماة بالمجموعة المصغرة التي تضم: الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، السعودية، مصر، والأردن.

واستغرق تشكيل ”اللجنة الدستورية“ زهاء عامين، منذ إقرار تشكيلها في سوتشي الروسية، نهاية كانون الثاني/يناير 2018.

وتتألف اللجنة من هيئة موسعة هدفها الإقرار من 150 عضوًا، عين النظام والمعارضة الثلثين مناصفة، بينما اختار المبعوث الأممي إلى سوريا بيدرسن، الثلث الأخير من المثقفين وممثلي منظمات المجتمع المدني السوري.