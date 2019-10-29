الملك عبدالله من الرياض: أمن السعودية من أمن الأردن

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن بلاده تدعم الرياض ”في مختلف الظروف“، مشددًا على أن ”أمن السعودية من أمن الأردن“.

جاء ذلك خلال لقائه في الرياض الملك سلمان بن عبدالعزيز، على هامش أعمال منتدى ”مبادرة مستقبل الاستثمار 2019″، الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي في دورته الثالثة.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أكد الزعيمان ”عمق العلاقات الأردنية السعودية المتينة، والحرص على توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات“.

وأضافت الوكالة أنه ”تناول اللقاء مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة في قيام دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين“.

وتابعت أنه ”تم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين الأردن والسعودية حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية والإسلامية“.

وثمن الملك سلمان ”موقف الأردن القوي إلى جانب السعودية بعد الاعتداء الذي تعرضت له المنشآت النفطية في شركة أرامكو“.

من جانبه، أكد الملك عبدالله على ”دعم ووقوف الأردن المستمر بجانب السعودية في مختلف الظروف“، مشددًا على أن ”أمن السعودية من أمن الأردن“.