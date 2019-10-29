بعد إلغاء اجتماع ”سيدر“.. ماذا طلبت فرنسا من الحريري؟

أجلّت الحكومة الفرنسية موعد اجتماع كان يفترض عقده في 13 نوفمبر، مع الحكومة اللبنانية لمناقشة تفاصيل اتفاق ”سيدر“ المتضمن رزمة مساعدات مليارية لتنفيذ برنامج لبناني للإصلاح الاقتصادي.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين فرنسيين قولهم إنهم اتصلوا أمس برئيس الحكومة سعد الحريري وأبلغوه بإلغاء الاجتماع، بدعوى أنه لا ”جدوى من انعقاد الاجتماع في ظلّ الواقع السياسي اللبناني المستجد”.

وأضافت أن الرسالة التي نُقلت للحريري تضمنت أن ”الحكومة الفرنسية لم تلمس إصلاحات لبنانية جدية حتى الآن“، مُعربة عن رغبتها في رؤية واقع سياسي جديد مدخله تشكيل حكومة جديدة.

وتأتي هذه الإشارة الفرنسية في سياق المراوحة المتوترة التي يعيشها لبنان بين إصرار الشارع على استقالة الحكومة وبين إصرار حزب الله, وحلفائه على رفض هذه الاستقالة.

وكان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة قال ل شبكة سي أن أن“ يوم أمس إن رئيس الحكومة أراد الاستقالة، ولكنه يتلافى الفراغ السياسي عبر العمل على تشكيل فريق حكومي جديد يعيد الثقة ويُبعد شبح الانهيار.