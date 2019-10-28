الأركان الأمريكية: سنكشف قريبًا عن تسجيلات مصورة لعملية قتل البغدادي

أعلنت هيئة الأركان الأمريكية، الاثنين، عزمها الكشف عن صور ومقاطع فيديو للعملية السرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، ورئيس هيئة الأركان، مارك ميلي، بالبنتاغون، مساء الإثنين.

وقال ميلي: لدينا صور وأشرطة فيديو عن عملية استهداف البغدادي سنكشف عنها قريبًا، وفق ما نقل موقع قناة الحرة الأمريكية.

وأكد أنه تم خلال العملية احتجاز رجلين وهما في حوزة القوات الأمريكية في مكان آمن.

وحول العملية، قال ميلي إن القوات الأمريكية استخدمت أسلحة مختلفة وخفيفة وذخائر، كما استخدموا قنبلة لتدمير ملجأ البغدادي.

ولفت أن بقايا جثة البغدادي يتم التعامل معها والتخلص منها حسب قواعد النزاع.

ورفض رئيس هيئة الأركان الكشف عن موقع انطلاق العملية التي استهدفت البغدادي أو عن طبيعة الوثائق التي حازتها القوات الأمريكية في العملية، حسب القناة نفسها.

بدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي، إن بلاده بدأت بإعادة نشر قوات في سوريا لضمان ألا يصل تنظيم ”داعش“ والنظام السوري وروسيا إلى حقول النفط.

وشدد أن تنظيم ”داعش“ تلقى ضربة موجعة بقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، مبنيا أن عملية إدلب كانت ناجحة جدا.

وأضاف مارك إسبر أنه ليس من مهمة الولايات المتحدة التحرك لحل جميع المشاكل، مبينا أن هدف بلاده لم يتغير منذ إطلاق العمليات في 2014، وهو إلحاق الهزيمة الدائمة بداعش.

وأوضح أن القوات الأمريكية المتبقية في سوريا ستكون على تواصل مع قوات سوريا الديمقراطية التي قاتلت مع بلاده في سوريا لمكافحة الإرهاب.

وأضاف أن قوات سوريا الديمقراطية ستصل إلى المرافق النفطية في سوريا لحماية السجون (التي تضم محتجزي داعش) ولتواصل عملها في مكافحة داعش مع الولايات المتحدة.