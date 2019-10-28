العراق.. نقابتا المحامين والعمال تنضمان إلى الاحتجاجات

أعلنت نقابتا المحامين والعمال العراقيتين، الاثنين، انضمامهما إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة عبر الاعتصام والإضراب عن العمل لحين الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال نقيب المحامين ضياء السعدي، في بيان إن ”مجلس النقابة قرر دعوة جميع المحامين العراقيين إلى الامتناع عن الترافع أمام جميع المحاكم القضائية ابتداء من الأربعاء وحتى الاثنين المقبل“.

وأضاف أن ”مجلس النقابة سيتخذ القرار اللازم على ضوء مدى الاستجابة لمطالب المتظاهرين“. مضيفًا: ”اللجان والفرق المشكلة من قبل المحامين لأغراض الدفاع عن المتظاهرين السلميين الموقوفين والمعتقلين، تستمر بمهامها بما يؤمن إطلاق سراحهم“.

وأشار إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار مساندة النقابة تضامنًا مع مطالب المحتجين في ”إنهاء نظام المحاصصة المقيتة وتعضيد مطالبته بحقوقه الوطنية، وبناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية“.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار دنبوس براك في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن ”الاتحاد يعلن اعتصامه ووقوفه مع المتظاهرين ويؤيد مطالبهم المشروعة“.

وأشار إلى أنّ ”مطالب المتظاهرين هي مطالبه التي كان يسعى دائمًا إلى تحقيقها في العيش الكريم لعمال العراق والتي لا نتنازل عنها ونلزم الجهات التنفيذية بتحقيقها فورًا“.

بذلك، تنضم النقابتان إلى نقابة المعلمين التي أعلنت في وقت سابق اليوم الإضراب العام لمدة 4 أيام بدءًا من الاثنين وحتى الخميس في جميع محافظات البلاد عدا إقليم كردستان شمال العراق دعمًا لمطالب المتظاهرين.

وتأتي هذه القرارت استجابة لدعوات أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي للجوء إلى الإضراب العام للضغط باتجاه إقالة الحكومة وإسقاط النظام السياسي ”الفاسد“.