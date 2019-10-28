حركة تغييرات واسعة بالجيش السوداني

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارات بتغيرات واسعة في قيادة الجيش السوداني.

واعتمد قرار البرهان حسب تعميم صحفي، اليوم الاثنين، نظام هيئة الأركان بديلًا لنظام رئاسة الأركان المشتركة للعمل في القوات المسلحة وتشكيل رئاسة الأركان.

وأبقى القرار، على الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين بمنصبه رئيسًا لهيئة الأركان، وسمى الفريق مجدي إبراهيم، نائبًا لرئيس الأركان للإمداد، والفريق منور عثمان نقد الله، نائبًا لرئيس هيئة الأركان للإرادة، والفريق عبدالله البشير، نائبًا للتدريب.

وأعلن قرار القائد العام حسب التعميم الممهور باسم المتحدث الرسمي للقوات المسلحة السودانية، الفريق خالد عابدين الشامي نائبًا للعمليات.

وأفاد قرار القائد العام، بترفيع اللواء الركن عصام محمد حسن كرار لرتبة فريق وتعيينه قائدًا للقوات البرية، وترفيع اللواء ركن عصام الدين سعيد كوكو عبدالرحمن لرتبة فريق وتعيينه قائدًا للقوات الجوية، وتعيين اللواء بحري ركن محجوب بشرى أحمد رحمة قائدًا للقوات البحرية، وتعيين اللواء الركن عبد الخير عبدالله ناصر درجام قائدًا لقوات الدفاع الجوي.

وأحال قرار البرهان، إلى التقاعد كلًا من: الفريق طيار ركن محمد على محمد محمود، والفريق بحري ركن مجدي سيد عمر مرزوق، والفريق مهندس دكتور ركن عبدالرحمن يوسف على الفكي، واللواء حقوقي نجم الدين عثمان محمد عثمان.

وتأتي قرارات القائد العام للجيش السوداني بحسب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد ركن عامر محمد الحسن، في إطار تنظيم العمل بالقوات المسلحة والإجراءات الدورية الراتبة وفقًا لقوانين ولوائح القوات المسلحة.