أنباء عن إقالة وزير التعليم في حكومة الوفاق الليبية

أفاد مصدر في زارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق الليبية، بإقالة وزير التعليم عثمان عبدالجليل، بعد اتساع رقعة الاحتجاجات من قبل المعلمين، المطالبة بهذا القرار.

وبحسب المصدر الذي تحدث لـ“إرم نيوز“، فإن الإقالة جاءت بعد عدة اجتماعات عقدها رئيس المجلس الرئاسي، لحكومة الوفاق في ليبيا فايز السراج، بعد تصاعد حدة الاحتجاجات، خاصة بعد إحالة الوزير أكثر من 500 معلم إلى التحقيق.

وفي وقت مُبكر من اليوم الإثنين، عقد السراج سلسلة اجتماعات لبحث مطالب المعلمين مع ممثلين عن نقابات المعلمين في طرابلس والجبل الغربي وتنسيقيات تاجوراء ومسلاتة ومصراتة والخمس والمنطقة الغربية، ومدير مكتب الخدمات التعليمية في الوزارة.

وأصدرت وزارة التعليم اليوم الإثنين، قوائم بأسماء المعلمين الموقوفين عن العمل، وهم: معلمون متقاعدون وآخرون فارقوا الحياة، بالإضافة إلى آخرين تركوا أعمالهم المكلفين بها إلى أعمال أخرى.

ونشرت الوزارة اعتذارًا للمعلمين الذين وردت أسماؤهم خطأً في قوائم الموقوفين عن العمل، إذ وردت بناءً على بيانات ومعلومات من مراقبات التعليم في المناطق التابعة للوزارة.