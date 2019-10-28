هنية: حماس متمسكة بإجراء انتخابات فلسطينية شاملة

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية ”حماس“، يوم الإثنين، إن حركته، متمسكة بإجراء انتخابات شاملة، رئاسية، وتشريعية، ومجلس وطني.

جاء هذا في مؤتمر صحفي، عقده في ختام لقاء جمعه مع حنّا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، الذي يزور غزة، بحضور قادة الفصائل الفلسطينية.

وأضاف هنية:“ نحن في حركة حماس جاهزون الآن قبل الغد لخوض الانتخابات، ونحترم نتائجها حال توفرت كل شروط النزاهة والشفافية“.

وأكمل:“ جاهزون للاحتكام لصناديق الاقتراع، وليس لدينا أي قلق من الدخول في عملية انتخابية شاملة“.