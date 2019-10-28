المخابرات الإسرائيلية تستدعي محافظ القدس للتحقيق‎

استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، محافظ القدس عدنان غيث للتحقيق معه، دون توضيح أسباب ذلك الاستدعاء أو تقديم مزيدٍ من التفاصيل.

وقال مستشار محافظ القدس ناصر عجاج، إن مخابرات الاحتلال استدعت غيث، وطالبته بالحضور إلى مركز التحقيق والتوقيف المسكوبية في مدينة القدس المحتلة.

وكانت سلطات الاحتلال استدعت، واعتقلت المحافظ غيث عدة مرات سابقًا من منزله بالقدس، وحولته للتحقيق بتهمة ”ممارسة السيادة في القدس“.

في ذات الإطار، حذرت ”هيئة شؤون الأسرى والمحررين“ الفلسطينية، اليوم، من أن الأسرى الذين يتم نقلهم للمشافي الإسرائيلية بعد تدهور أوضاعهم الصحية وتفشي الأمراض في أجسادهم، يتعرضون لمعاملة مهينة ومشابهة من قبل السجانين وقوات ”النحشون“، حيث يكبَّلون في الأسّرة من الأقدام والأيدي، كما يدخل معهم إلى غرف التصوير والأشعة عدة جنود مدججين بالسلاح.

وأضافت الهيئة في بيان لها، نشرته وكالة ”وفا“، أن 4 أسرى إضربوا عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم الأسيرة الأردنية هبة اللبدي، وذلك رفضًا لاعتقالهم الإداري.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسرى المضربين، هم: الأسير إسماعيل علي من بلدة أبو ديس المضرب منذ 97 يومًا، والأسير أحمد زهران المضرب منذ 37 يومًا، والأسير مصعب الهندي منذ 35 يومًا، والأسيرة هبه اللبدي منذ 35 يومًا.

وبينت، أن الحالة الصحية للأسير المضرب إسماعيل علي تتفاقم بشكل يومي، علمًا أن ما تسمى بالمحكمة العليا للاحتلال رفضت أمس، الالتماس المُقدم لإنهاء اعتقاله الإداري، كما أصدرت سلطات الاحتلال أمرًا إداريًا جديدًا بحق الأسير أحمد زهران لمدة أربعة أشهر، وذلك قبل انتهاء أمر اعتقاله الإداري بيومين.

وكانت هبة اللبدي قد تم نقلها إلى مستشفى ”بني تسيون“ في حيفا اليوم، ومن المقرر أن تعقد جلسة محكمة لها في محكمة الاستئنافات العسكرية؛ للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقالها الإداري.

يذكر أنها قد نقلت إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي، وأُعيدت في اليوم ذاته إلى زنازين معتقل ”الجلمة“ رغم التدهور المستمر على وضعها الصحي ونقصان وزنها بشكل مقلق، مع رفضها أخذ المدعمات وإجراء الفحوصات، واحتجازها في ظروف قاسية بغرفة ضيقة مليئة بالحشرات وكاميرات المراقبة.