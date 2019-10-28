طلاب الجامعات يتظاهرون في العراق.. ونقاباتان تدعوان إلى إضراب عام (صور)

تظاهر آلاف من طلبة الجامعات، في مختلف المحافظات العراقية، تضامنًا مع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها الساحات العامة، فيما دعت نقابتا المعلمين والعمال أعضاءهما إلى الإضراب العام.

وشهدت العاصمة بغداد، ومحافظات ميسان والديوانية وكربلاء والنجف والمثنى، تظاهرات حاشدة لطلاب الكليات والمعاهد والمدارس المتوسطة والابتدائية، رغم قرارات وزارات التربية والتعليم العالي، القاضية بمنع المشاركة في الاحتجاجات.

كما صوت المجلس المركزي لنقابة المعلمين على إجراء الإضراب العام في عموم مدارس العراق.

وذكر المجلس في بيان أن ”المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين صوت على إجراء الإضراب العام في عموم مدارس العراق اعتبارًا من يوم الاثنين“.

من جهتها، أعلنت نقابة العمال تنفيذ اعتصام مفتوح للتضامن مع مطالب المتظاهرين المشروعة، داعية الكوادر النقابية والعاملين إلى التوجه إلى ساحات التظاهر.

وقال رئيس الاتحاد، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ”ستار دنبوس براك“ في بيان إن ”الاتحاد يعلن اعتصامه ووقوفه مع المتظاهرين ويؤيد مطالبهم المشروعة“.

ويوم أمس، أصدرت وزارة التربية بيانًا أكدت فيه ”ضرورة المحافظة على سير الدوام الرسمي بالشكل الصحيح، حرصًا على استكمال المناهج الدراسية وفق المخطط الدراسي لهذا العام“.

وقالت الوزارة في بيان إنها ”وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بضرورة توجيه جهاز الإشراف التربوي والاختصاصي لمتابعة سير الدوام الرسمي للمدارس والمحافظة على انتظامه بصورة صحيحة“.

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مطالب قالوا إنها للطلبة تضمنت 9 نقاط تتعلق بمجانية التعليم، واستقلاله، وتخفيض أجور الدراسة المسائية والأهلية، وتوفير المناهج المدرسية.

لكن وزارة التعليم العالي حذرت مما قالت إنها ”شائعات مغرضة تبث عبر الصفحات الوهمية والمزورة، وتدعو إلى العصيان المدني، أو الاعتصامات داخل الجامعات والمؤسسات التابعة لها“.

ويشهد العراق تظاهرات عارمة تطالب بالإصلاح السياسي ومكافحة الفساد المالي وتغيير النظام، وقد تجددت يوم الجمعة الماضي، حيث سقط 63 قتيلاً على الأقل وأكثر من ألفي جريح، بحسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية.