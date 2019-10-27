مقتدى الصدر يعلق على تهديد الحشد الشعبي بنشر قواته في ساحات الاحتجاج

علق زعيم التيار الصدري في العراق، رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر اليوم الأحد، على تهديد الحشد الشعبي بنشر قواته في ساحات الاحتجاج.

وقال الصدر، في تغريدة له: ”الحكومة تحاول زج الحشد الشعبي في صدام مع الشعب.. لكن سلاحه مازال موجهًا ضد داعش، ولن يكون ضد الشعب، ويبقى الجيش العراقي والقوات الأمنية هي الوحيدة المعنية بأخذ زمام الأمور في الدفاع عن الشعب لا عن الفاسد“.

وخاطب الصدر الحشد الشعبي، قائلًا: ”لا تناصروا الفاسد ولا تقمعوا الشعب ولا تمكنوا غير المنضبطين منكم من رقاب الشعب ودمائهم“.

وهدد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، في وقت سابق من يوم الأحد، بإنزال قواته إلى ساحات الاحتجاج، بعد حرق مقار للحشد في عدة محافظات.

ويشهد العراق منذ مطلع الشهر الجاري، تظاهرات شعبية، تطالب بإبعاد النفوذ الإيراني عن البلاد، وإصلاح النظام السياسي والوضع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للعاطلين.

واتهمت أوساط عراقية الحشد الشعبي بأنه نشر قناصة على أسطح البنايات في بغداد، مطلع الشهر الجاري، لمواجهة المحتجين الغاضبين.

وبحسب تقارير فإن ”هؤلاء القناصة تورطوا في مقتل وإصابة آلاف المحتجين“.