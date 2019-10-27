السودان.. ”الدعم السريع“ تتبرأ من تسجيلات تهدد بتصفية وزير العدل

برأت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأحد، ساحتها من التسجيلات المنسوبة لها، والمتعلقة بتهديد وزير العدل في حكومة المرحلة الانتقالية، نصرالدين عبدالباري، بـ“التصفية“ على خلفية دعواته لعودة اليهود السودانيين.

ونفى الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، العميد ركن جمال جمعة، أية صلة لقواته بمقاطع صوتية متداولة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، زعم المتحدثون فيها أنهم ينتمون لقوات الدعم السريع، وهددوا خلالها بتصفية الوزير عبدالباري.

ووصف جمعة في بيان، اليوم الأحد، ما تم تداوله بأنه عمل“غير قانوني ومثير للفتنة“، لافتًا إلى أن قوات الدعم السريع ظلت ترقب عن كثب ويقظة استمرار محاولات البعض تشويه صورتها، ”بنشر الأكاذيب والشائعات المغرضة والمحرضة ضدها، وانتحال صفة منسوبيها ومن ثم ارتكاب تجاوزات وجرائم ضد المواطنين وترويعهم، في تشويه متعمد لصورة قوات الدعم السريع“.

وأكد أن قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي، محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، ”تؤدي مهامها وفق القانون وباحترافية عالية“، موضحًا“أنهم سيعملون مع جهات الاختصاص للقبض على مثيري الفتنة وتقديمهم للمحاكمة العادلة“.

وتتعرض قوات الدعم السريع التابعة للقوات المسلحة السودانية، لاتهامات مكثفة من رجالات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وقوى المعارضة التي تتهمها بالمشاركة بفض اعتصام القيادة في شهر يونيو/حزيران الماضي، وذلك لكون قائدها ”حميدتي“ وقف إلى جانب ثورة ديسمبر/كانون الثاني الماضي.