احتجاجًا على قمع المتظاهرين.. استقالة أربع نواب في البرلمان العراقي

قدّم أربعة نواب عراقيون اليوم الأحد استقالاتهم من مجلس النواب، إثر الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد.

وأعلن النائبان عن الحزب الشيوعي هيفاء الأمين، ورائد فهمي، في بيان ”استقالتهما من منصبهما، ووقوفهما مع مطالب المتظاهرين“.

كما أعلن النائبان مزاحم كنعان في محافظة البصرة، استقالته من منصبه، وكذلك النائب طه الدفاعي.

وقال نائبا الحزب الشيوعي في بيان مشترك، ”نعلن استقالتنا من عضوية مجلس النواب العراقي، ووقوفنا إلى جانب الانتفاضة الباسلة، وسنبذل ما نستطيع من جهد، انتصارًا لقضية الشعب العادلة، ومطالب وتطلعات كادحيه، وفقرائه والمحرومين، من أبنائه“.

وقد قال الدفاعي في بيان ”نحن كنواب مستقلين انتخبنا من قبل جماهيرنا، حاولنا تقديم شيء لشعبنا وأهلنا، لكننا نعترف بأننا فشلنا في إصلاح الواقع المتدهور، بسبب أن إمكانياتنا وقدراتنا أقل بكثير من إمكانيات وقدرات أحزاب السلطة، والأحزاب المتنفذه“.

وأضاف: ”أعلن أمام الشعب العراقي العظيم استقالتي من مجلس النواب فداءً لدماء شهداء التظاهرات وللذين قدموا أنفسهم قربانًا للعراق، من أجل تحريره من دنس الاٍرهاب وداعش، وسنرفع العلم العراقي ونقف مع شعبنا ونقدّم ما نستطيع تقديمه الى أن تظهر شمس الحرية على بلدنا العزيز“.

وتأتي تلك الاستقالات في ظل الاحتجاجات الشعبية، التي تشهدها عدة محافظات عراقية، تطالب بإصلاح النظام السياسي، وإبعاد النفوذ الإيراني عن البلاد.

ووجهت لمجلس النواب، انتقادات حادة، إثر تعاطيه ”الخجول“ مع الأحداث التي يمر بها العراق، إذ أخفق أمس السبت، في عقد جلسته التي كانت مقررة لمناقشة مطالب المتظاهرين، واتخاذ إجراءات بشأنها، لكن حضور نحو 100 نائب حال دون عقد الجلسة.