مستشار عون: لا نية لدى الرئيس اللبناني لتشكيل حكومة جديدة

قال بيار رفول مستشار الرئيس اللبناني ميشال عون للشؤون السياسية اليوم الأحد، إن الأخير لا نية لديه لتشكيل حكومة جديدة.

وجاء ذلك خلال لقاء حزبي أقامه التيار الوطني الحر (حزب الرئيس اللبناني) في ولاية فكتوريا الأسترالية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وردًا على سؤال طرحه أحد الحاضرين حول إمكانية استقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط، قال رفول: ”هذا غير وارد إطلاقًا في مثل هذه الظروف التي يمر بها لبنان“، مضيفًا أنه ”لا أحد يستطيع تغيير الوضع القائم في لبنان“.

وبالتزامن مع اللقاء، تجمع عدد من أبناء الجالية اللبنانية في الولاية، أمام الصالة التي عقد فيها، وسط حضور أمني، ورفعوا لافتات تحمل شعارات داعمة للحراك الشعبي، وطالبوا بإسقاط الحكومة اللبنانية، وفق ذات المصدر.

ومنذُ يوم 17 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لم تتوقف التظاهرات في لبنان، في حين بدأ المحتجون بإطلاق وصف الانتفاضة والثورة على تحركاتهم، التي تطالب باستعادة المال المنهوب ومحاسبة الفاسدين.

وجاءت التحركات كرد فعل على قرار الحكومة زيادة الضرائب في إطار إعداد موازنة العام القادم، لا سيما فرض رسم على تطبيق واتساب، ما اعتبره المحتجون ”القشة الذي قصمت ظهر البعير“.

ومنذ يوم 18 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أقفلت معظم المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان، وعلى رأسها المصارف، التي أعلنت استمرار الأقفال يوم الإثنين، في ظل إضراب عام يفرضه المتظاهرون عبر قطع الطرقات الرئيسية، لا سيّما الطريق السريع الساحلي، الذي يربط المدن الرئيسية ببعضها.