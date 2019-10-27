على وقع الاحتجاجات.. القضاء العراقي يستدعي مسؤولين بتهم فساد‎

أعلن مجلس القضاء في العراق، يوم الأحد، استدعاء وزراء وأعضاء في مجلس النواب؛ متهمين بالفساد، وذلك على وقع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان له، إن ”قاضي محكمة الفساد أصدر أمر استقدام بحق وزير متقاعد ووزير في الحكومة الحالية“.

وأضاف البيان، أن ”قاضي التحقيق استدعى أيضًا عضوين آخرين في مجلس النواب العراقي، ومديرًا عامًا في أحد دواوين الأوقاف الدينية“.

يأتي ذلك، في ظل احتجاجات شعبية، يشهدها العراق في عدد من المناطق؛ للمطالبة بالإصلاح السياسي ومكافحة الفساد، وإبعاد البلاد عن النفوذ الخارجي، وتوفير فرص العمل للعاطلين.

وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، وعد في خطابه، يوم الخميس الماضي، بزج المسؤولين المتهمين بالفساد خلف القضبان، ضمن حزمة إصلاحات أطلقها لتطويق الاحتجاجات.