الأردن..وزير التربية الأردني يستقيل من منصبه

قدم وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي في الأردن، الدكتور وليد المعاني، يوم الأحد، استقالته من حكومة الدكتور عمر الرزاز.

وأكدت صحيفة ”الرأي“ المحلية أن الرزاز قبل مساء الأحد استقالة المعاني، دون توضيح سبب هذه الخطوة.

لكن مصادر مطلعة قالت لصحيفة ”الغد“ الأردنية، إن ”استقالة المعاني جاءت على خلفية تجاهل الرزاز للحلول التي اقترحها الوزير لحل أزمة إضراب المعلمين الأخير“.

وأشارت إلى أن استقالة المعاني ”جاءت قبل تعديل حكومي مرتقب“.

وذكرت مصادر أخرى أن المعاني قدم استقالته منذ نحو الشهر، لكن رئيس الوزراء احتفظ بها في أدراج مكتبه، وسُربت اليوم إلى وسائل الإعلام.

ونفذ المعلمون في الأردن، إضرابًا مفتوحًا عن العمل، في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، انتهى بتوقيع اتفاق بين نقابة المعلمين والحكومة، تضمن منح المعلمين علاوات مالية كانوا يطالبون بها.

وفي السياق، نفت المصادر أن يكون أكثر من وزير قدموا استقالتهم من مناصبهم.