ترامب يكشف تفاصيل مثيرة عن عملية مقتل البغدادي‎

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، رسميًا مقتل زعيم تنظيم داعش، أبوبكر البغدادي، في إدلب شمال غرب سوريا.

وقال ترامب، إن ”قوات خاصة نفذت عملية جريئة في شمال غرب سوريا، وإن عددًا كبيرًا من رفاق البغدادي قتلوا“، مشيرًا إلى ”عدم سقوط قتلى من القوات الأمريكية في العملية، وأن 11 طفلًا لم يصابوا خلال العملية الأمريكية“.

وأضاف: ”أمريكا عهدت برعاية 11 طفلًا لطرف ثالث“ لم يسمّه.‎

وقال الرئيس الأمريكي، إن ”البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة، وإن القوات الأمريكية ظلت في الموقع لمدة ساعتين تقريبًا“، مؤكدًا أنه ”تم التعرف إيجابيًا على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة“.

وتابع: ”اختبارات الحمض النووي أجريت على البغدادي في الموقع وحددت هويته بعد 15 دقيقة من مقتله“.‎

وأشار ترامب، إلى أن ”البغدادي قتل 3 أطفال خلال الغارة“، مضيفًا أنه ”عندما فجر البغدادي نفسه مع أطفاله انهار النفق عليهم“.‎

وأضاف أن القوات الأمريكية الخاصة حصلت على معلومات مهمة من الموقع، مؤكدًا: ”بدأنا نتلقى معلومات إيجابية جدًا عن مكان البغدادي قبل شهر وتمكنا من تحديد مكان وجوده قبل أسبوعين“.

وقال ترامب: ”اليوم تذكرة بأن الولايات المتحدة ستواصل تعقب باقي الإرهابيين من أعضاء الدولة الإسلامية“.

وأعرب الرئيس الأمريكي، عن شكره لروسيا وسوريا وتركيا والعراق على دعمهم، مضيفًا: ”الليلة الماضية كانت ليلة عظيمة للولايات المتحدة والعالم“، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ”استخدمت سفنًا وطائرات خلال الغارة‎“.

وقال ترامب: ”روسيا تعاملت معنا بشكل رائع وفتحوا لنا مجالهم الجوي لشن الغارة“، ولكنها لم تعرف طبيعة المهمة الأمريكية.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “ الأكراد زودونا ببعض المعلومات التي كانت مفيدة“، مشيرًا إلى أن ”القوات الأمريكية الخاصة تعرضت لإطلاق نار عند وصولها إلى المجمع“.

وقال ترامب: ”البغدادي مات ميتة الكلاب والجبناء“، وفق تعبيره.