هيئة تحرير الشام تحظر الدخول لموقع استهداف البغدادي

المصدر: ا ف ب

حظرت ”هيئة تحرير الشام“ التي تسيطر على محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، يوم الأحد، الدخول إلى موقع يعتقد أن عملية أمريكية استهدفت زعيم تنظيم داعش نفّذت فيه.

وحظرت الهيئة (جبهة النصرة سابقًا) الدخول إلى قرية ”باريشا“ القريبة من الحدود السورية-التركية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مروحيات أمريكية نفذت إنزالًا لقوات خاصة قرابة منتصف الليل في القرية، ونفذت هجومًا قتل فيه 9 أشخاص على الأقل في عملية دامت نحو ساعتين.

لكن المرصد لم يتمكن من التأكيد، ما إذا كان زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي من بين القتلى.

وتحدثت وسائل إعلام أمريكية عن مقتل البغدادي في عملية عسكرية أمريكية.

ومن المقرر أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ”إعلانًا هامًا“، الأحد، بحسب ما ذكر متحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي.

وتمكن بعض الصحافيين من الاقتراب من موقع المنزل الذي دمّر في العملية في باريشا، حيث كانت الحفارات تعمل لتنظيف الركام.

وتقع القرية القريبة من الحدود التركية في محافظة إدلب، الخاضعة بمعظمها لإدارة هيئة تحرير الشام، والوحيدة التي لا تزال بمعظمها خارجة عن سيطرة النظام السوري.