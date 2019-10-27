دمشق: انسحاب المقاتلين الأكراد يلغي الذريعة الأساسية للهجوم التركي

رحبت دمشق بانسحاب من وصفتهم بالمجموعات المسلحة في الشمال السوري، في إشارة لقوات سوريا الديمقراطية، إلى عمق 30 كيلومترًا بعيدًا عن الحدود السورية التركية.

ونقلت وكالة (سانا) السورية الرسمية عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية قوله: إن ”هذا الانسحاب يتم بالتنسيق المباشر مع الجيش السوري”، مشددًا على أن ”هذه الخطوة تسحب الذريعة الأساسية للعدوان التركي على الأراضي السورية“، على حد تعبيره.

وأضاف المصدر السوري، أن ”سوريا للجميع بما يضمن أمان وسلامة النسيج الوطني المتنوع فيها حقوقًا وواجبات“، في تلميح إلى المطالب التي تنادي بها الإدارة الذاتية في شمال سوريا عبر الاحتفاظ بالمؤسسات والهيئات والمكاسب التي حققتها الإدارة منذ أن بسطت سيطرتها على منطقة شرق الفرات، في أعقاب الأزمة السورية التي بدأت العام 2011.

وتابع المصدر السوري الرسمي قوله إن ”بلاده ستعمل على احتضان أبنائها، وتقديم العون لهم بما يضمن اندماجهم مرة أخرى بالمجتمع السوري“.

ورغم أن دمشق غضت الطرف عن تجربة الإدارة الذاتية الكردية، كما أن هذه الأخيرة لم تصطدم مع النظام، إلا أن الحكومة السورية أعربت عن امتعاضها مرارًا من تعاون قوات سوريا الديمقراطية مع واشنطن، كما أنها لم تبدِ أي مرونة في الحوارات التي جرت بين الطرفين، إزاء إعطاء هامش من الحرية للأكراد السوريين، شمال البلاد.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت الأحد، موافقتها على الاتفاق الروسي التركي، لوقف الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا، رغم تحفظها على بعض بنود الاتفاق.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان، إنها ”بدأت بإعادة نشر قواتها في مواقع جديدة بعيدًا عن الحدود السورية التركية حقنًا للدماء وحفاظًا على المدنيين من آلة الحرب التركية“.

وينص الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، على أن تقوم الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري بإبعاد كافة مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية لمسافة 30 كيلومترًا من الحدود التركية بحلول يوم الثلاثاء المقبل.

وبدأت تركيا هجومها عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوات الأمريكية بمغادرة شمال شرق سوريا.

وأوقفت تركيا الهجوم بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه واشنطن، ونص على انسحاب وحدات حماية الشعب من منطقة الحدود. واستند اتفاق بوتين وأردوغان على هذه الهدنة ووسع نطاقها.