مع مشاركة الطلاب.. تصاعد وتيرة الاحتجاجات في العراق (صور وفيديو)

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في العراق، مع مشاركة طلاب المدارس والجامعات في التظاهرات اليوم الأحد، بالعاصمة بغداد ومدن أخرى، لمساندة المعتصمين بالساحات العامة.

وأعلن عدد من طلبة الجامعات والمدارس في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى الإضراب عن الدراسة تضامنًا مع المتظاهرين، المطالبين بتغيير حكومة عادل عبدالمهدي.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“: ”إن عددًا من الجامعات والمدارس الحكومية والأهلية علقت الدوام تضامنًا مع المتظاهرين، المطالبين بتغيير حكومة عادل عبدالمهدي، وشمل ذلك بغداد ومحافظات أخرى“.

وأضافت المصادر أن ”بعض الطلبة المضربين تجمعوا أمام جامعاتهم ومدارسهم، ثم توجهوا إلى ساحات الاحتجاج، لمساندة المتظاهرين وتأييد مطالبهم“.

طلبة كلية طب الاسنان جامعة بغداد يضربون عن الدوام ويعلنون تضامنهم مع متظاهري ساحة التحرير#العراق_ينتفض تم النشر بواسطة ‏غيث احمد‏ في الأحد، ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩

وتظاهر مئات الطلاب والطالبات في بغداد، صباح اليوم، مطالبين بإسقاط النظام، وإصلاح العملية السياسية، استجابة لدعوات ناشطين أطلقوها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بغداد مجمع كليات الطب، العاشرة صباحاً..

ملاحظة: كان طلبة العراق قد تبادلوا نهار امس دعوات لاعتصام طلّابي مفتوح.#نازل_اخذ_حقي#العراق_ينتفض#save_the_iraqi_people pic.twitter.com/ALKwKHd5vN — سعدون محسن ضمد (@SDamad) October 27, 2019

وتعليقًا على الدعوات، أصدرت وزارة التربية بيانًا أكدت فيه ”ضرورة المحافظة على سير الدوام الرسمي بالشكل الصحيح، حرصًا على استكمال المناهج الدراسية وفق المخطط الدراسي لهذا العام“.

وقالت الوزارة في بيان إنها ”وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بضرورة توجيه جهاز الإشراف التربوي والاختصاصي لمتابعة سير الدوام الرسمي للمدارس والمحافظة على انتظامه بصورة صحيحة“.

وتداول نشطاء يوم أمس، على وسائل التواصل الاجتماعي، مطالب قالوا إنها للطلبة تضمنت 9 نقاط تتعلق بمجانية التعليم، واستقلاله، وتخفيض أجور الدراسة المسائية والأهلية، وتوفير المناهج المدرسية.

لكن وزارة التعليم العالي حذرت مما قالت إنها ”شائعات مغرضة تبث عبر الصفحات الوهمية والمزورة، وتدعو إلى العصيان المدني، أو الاعتصامات داخل الجامعات والمؤسسات التابعة لها“.

وشهد العراق، مطلع الشهر الجاري، تظاهرات عارمة، تطالب بالإصلاح السياسي، ومكافحة الفساد المالي، وتغيير النظام، وتجددت يوم الجمعة الماضي، حيث سقط 63 قتيلاً على الأقل وأكثر من ألفي جريح، بحسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية.