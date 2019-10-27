قائد قوات سوريا الديمقراطية يتحدث عن ”عملية تاريخية ناجحة“ بالاشتراك مع واشنطن‎

أشار القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، اليوم الأحد، إلى تنفيذ ”عملية ناجحة“ تمخضت عن عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ويبدو أن مظلوم يتحدث عن عملية عسكرية أمريكية استهدفت زعيم تنظيم داعش المتشدد أبو بكر البغدادي في محافظة إدلب شمال سوريا، أشارت لها تقارير إخبارية في وقت سابق اليوم.

وقال عبدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”عملية تاريخية ناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية“.