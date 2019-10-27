جهاز مكافحة الإرهاب العراقي ينشر قوات لحماية منشآت سيادية في بغداد

قال جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الأحد، إنه نشر قوات في شوارع العاصمة بغداد بأوامر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لحماية المنشآت السيادية.

وأضاف الجهاز في بيان: ”بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبأمر رئيس جهاز مكافحة الإرهاب قوات من جهاز مكافحة الإرهاب تنتشر في بعض مناطق بغداد لحماية المنشآت السيادية والحيوية من أن تعبث بها عناصر غير منضبطة مستغلة انشغال القوات الأمنية في حماية التظاهرات والمتظاهرين“.

وقال مصدران أمنيان لرويترز أمس السبت إن قوات مكافحة الإرهاب انتشرت في بغداد وتلقت أوامر باستخدام كل الوسائل والإجراءات الضرورية لإنهاء الاحتجاجات المناهضة لحكومة المهدي.