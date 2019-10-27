أنباء عن مقتل أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الأحد، عن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع بالولايات المتحدة، قوله إن زعيم تنظيم داعش، أبوبكر البغدادي، قتل في غارة جوية بسوريا.

وأشارت الصحيفة نقلا عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه، إلى أن البغدادي قتل في غارة نفذتها مروحيات أمريكية أمس السبت، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

بدورها نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله، إن الولايات المتحدة نفذت بالفعل عملية ضد زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، دون أن يعرف ما إذا كانت عملية ناجحة أم لا.

وفي وقت سابق اليوم أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإدلاء ”ببيان مهم“ في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش).

وكان ترامب قد كتب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر في وقت سابق ”شيء كبير للغاية حدث للتو“، دون ذكر مزيد من التفاصيل.