العراق.. تحالف الصدر يتحول إلى المعارضة ويعتصم بالبرلمان

أعلنت الكتلة البرلمانية العراقية المدعومة من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اليوم السبت، أنها ستتحول للمعارضة.

وقال متحدث باسم الكتلة في مؤتمر صحفي، إن ”كتلة سائرون البرلمانية ستنضم للمعارضة داخل مجلس النواب، وستبدأ اعتصامًا داخل البرلمان حتى تتم تلبية المطالب الشرعية للمحتجين“.

القرار الذي أعلنه رئيس التحالف نبيل الطرفي، جاء على خلفية أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات التي يشدها العراق البلاد منذ الجمعة.

وقال الطرفي خلال مؤتمر صحفي مشترك لأعضاء كتلة ”سائرون“ إنه ”لعدم وجود خطوات حقيقية للإصلاح صار لزاما علينا تحمل المسؤولية الأخلاقية والوطنية في الحفاظ على العراق“.

وأوضح أنه ”بناء على هذا تعلن كتلة سائرون أنها ستكون معارضة وستعتصم داخل البرلمان لحين الاستجابة لمطالب المتظاهرين“.

ولم تحدد الكتلة التي تشكلت في انتخابات العام الماضي، ما إذا كان وزراؤها سيستقيلون من الحكومة التي يقودها عادل عبد المهدي.