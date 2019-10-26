يصدر عبره التوجيهات ويعقد اجتماعات سرية.. ضبط ”جوال“ في زنزانة البشير

أعلنت منظمة ”زيرو فساد“ السودانية اليوم السبت، العثور على هاتف محمول من الطراز الحديث بحوزة الرئيس المخلوع عمر البشير القابع في سجن كوبر.

وقالت المنظمة، إن ”البشير كان يدير عبر هاتفه المسرب إليه اجتماعات سرية ويصدر منه توجيهاته لمؤيديه“.

وقالت المنظمة ”الأهلية“ على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إنه تم إدخال الهاتف للبشير عن طريق ”جندي“ كان يخدم في سجن كوبر، لكن تم فصله من الخدمة بعد الحادثة.

وأفادت ”زيرو فساد“ الناشطة في مخالفات نظام البشير؛ أنه ”تم على أثر ذلك تعيين الجندي المفصول من الخدمة في إحدى الشركات التابعة للإسلاميين براتب مجز“.

وانتقدت ما أسمته ”تقصير وزارة الداخلية في حسم نشاط الرئيس المخلوع ومعاونيه داخل سجن كوبر، حيث كان يعقد اجتماعات عن طريق التطبيقات التي تسمح بتعدد الاتصالات مثل واتساب، ويعطي توجيهاته لأنصاره ومؤيديه من زنزانته“، وفق تعبير المنظمة.

وفي 11 نيسان أبريل الماضي، عزل الجيش السوداني، الرئيس عمر البشير من الحكم تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بالاوضاع الاقتصادية في البلاد بعد ثلاثة عقود من حكمه.