أمريكا ترسل تعزيزات عسكرية إلى آبار النفط شرقي سوريا

أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، أول قافلة تعزيزات عسكرية إلى آبار النفط شرقي سوريا، لتعزيز وجودها في المنطقة.

وذكرت مصادر محلية موثوقة في محافظة دير الزور أن قافلة عسكرية من عناصر الجيش الأمريكي المتمركزة في العراق وصلت، صباح السبت، إلى معبر ”اليعربية“ السوري الحدودي مع العراق.

وأشارت إلى عبور القافلة من المعبر ووصولها إلى حقل ”العمر“ النفطي جنوب شرقي دير الزور (شرقي سوريا).

وأوضحت أن القافلة ضمت 30 مركبة مدرعة على الأقل بينها ناقلات جنود، ودبابات.

على صعيد آخر، يعتزم الجيش الأمريكي إنشاء قاعدة جديدة، من المنتظر أن تكون في منطقة ”باغوز“ في دير الزور.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قواعد عسكرية في العديد من النقاط بدير الزور، وأكبرها في منطقة حقل ”العمر“ النفطي.

والخميس، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم السماح لتنظيم داعش بالاستيلاء على حقول النفط شمالي سوريا.

والأربعاء، ذكر ترامب أن واشنطن ستحتفظ بـ“عدد صغير“ من القوات الأمريكية في سوريا.

ولم يحدد الرئيس الأمريكي المكان الذي سيتمركز فيه الجنود، أو عدد القوات التي يفكر فيها، لكنه قال: ”سنحمي النفط.. وسنقرر ما الذي سنفعله به في المستقبل“.